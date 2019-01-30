Сенатор Рауф Арашуков задержан в зале Совета Федераций

30.01.2019 12:05



Сенатора Рауфа Арашукова, представляющего Карачаево-Черкесию, задержали в зале заседаний Совета Федераций, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего собеседника. Перед началом заседания, как сообщается, зал для представителей СМИ было решено закрыть, объясняя это обсуждением «организационных вопросов».

Задержание сенатора произошло непосредственно после начала заседания. По какой причине это произошло, пока не сообщается.