Мадуро подозревает, что Дональд Трамп приказал его убить

30.01.2019 11:34



Николас Мадуро считает, что президент США Дональд Трамп приказал колумбийскому правительству его убить, информирует РИА Новости. Глава Венесуэлы настаивает: если на него будет совершено покушение, то к этому будут причастны США и Колумбия.

«Без сомнения, Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили», — убежден Мадуро. Отметив, что на его стороне защитниками являются «Бог и народ Венесуэлы».