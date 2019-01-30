Москва и Питер – самые шумные города России

30.01.2019 10:41



Эксперты назвали самые шумные российские города. Как отмечает RT со ссылкой на исследование Минприроды, самый шумный транспорт был зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, а также в таких городах как: Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону.

Также, как гласит доклад министерства, шум от транспорта оказывает негативное влияние на психологическое состояние человека и, более того, может стать причиной нарушений в системе кровообращения.