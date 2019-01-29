В Минфине РФ допустили проблемы с выплатой госдолга Венесуэлы

29.01.2019 20:39



Сергей Сторчак, являющийся заместителем главы Министерства Финансов России, заявил о том, что вполне ожидаемы проблемы, связанные с обслуживанием государственного долга со стороны Венесуэлы, сообщает ИА «REGNUM». Ввиду революции, происходящей в стране, правительство Венесуэлы, скорее всего, не сможет заниматься вопросами обслуживания своего долга перед Россией. На данный момент, страну от полного развала удерживают лишь военные силы Венесуэлы.