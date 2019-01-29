Порошенко объявил о решении принять участие в выборах президента Украины

29.01.2019 16:43



Украинский президент объявил о своем решении выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы Украины, которые пройдут 31 марта текущего года. По его словам, его заставило это сделать чувство огромной ответственности перед своей страной, а также перед будущими поколениями, всеми жителями Украины и теми, кто жил раньше. Порошенко полагает, что выбирая президента, украинский народ должен выбрать не только главу государства, но и верховного главнокомандующего страны. Тем не менее он подчеркнул, что намерен заключить мир с Россией. Украинский лидер заявил, что мир с российской стороной необходим, но "холодный мир".