Скончался Душан Макавеев

29.01.2019 09:12



Ушел из жизни сербский и югославский кинорежиссер и сценарист Душан Макавеев, передает Газета.ру. Ему было 86 лет. Режиссера не стало еще 25 января, однако широкой публике об этом стало известно только сейчас.

Душан Макавеев – яркий представитель Югославской черной волны. Самые знаменитые фильмы, которые принесли ему всемирную славу – это «Монтенегро», «Любовный случай, или Трагедия служащей почтово-телеграфного узла» и «В.Р. Мистерии организма». Отличительной чертой его фильма – наличие множества откровенных сцен.