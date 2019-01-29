Реальные зарплаты россиян вырастут на 4%

29.01.2019 07:18



Специалисты Финансового университета при правительстве России сделали свой собственный прогноз роста реальных зарплат россиян на 2019-2020 гг. Так, согласно данным экспертов, в текущем году оплата труда граждан России увеличится, как минимум на 4%. Максимальный рост заработных плат россиян в этом году может составить порядка 6-7%. В 2020 году этот показатель увеличится минимум на 1%.

Вместе с тем, специалисты утверждают, что несмотря на рост реальных заработных плат, рост реальных доходов россиян в этом году все еще будет показывать отрицательную динамику. И только в 2020 году доходы российских граждан начнут показывать рост, пишет Российская газета.