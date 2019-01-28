Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

28.01.2019 17:47



С 1 февраля в России повысят ряд пособий и выплат. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже подписал соответствующий документ, который можно найти на портале правовой информации. Коэффициент индексации равен 1,043. Компенсация коснется ветеранов, тех граждан, которые подвергались воздействию радиации и инвалидов, а также увеличится пособие беременным женам военнослужащих-призывников и некоторые другие выплаты, пишет РИА Новости.