В этом году Саудовская Аравия ждет в гости Владимира Путина

28.01.2019 16:55



В этом году Саудовская Аравия ждет с визитом российского лидера Владимира Путина, о чем в беседе с РИА Новости рассказал министр энергетики страны Халид аль-Фалих. Министр подчеркнул, что в результате переговоров между странами будет масса возможностей для сотрудничества. И примером этому является визит короля Саламана в Россию.

«То же самое произойдет, когда президент Путин приедет сюда», - подчеркнул Халид аль-Фалих.