Делегации из России выделили последние ряды на церемонии в Освенциме

28.01.2019 16:37



Во время памятных мероприятий в лагере Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме делегации из России выделили самые последние ряды. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член СПЧ и правозащитница Ева Меркачева. по ее словам, сложилось такое ощущение, что россиянам, представителям страны-освободительнице как будто специально «показали ее место». И этот факт, понятно, оказался не очень приятным. При этом, как рассказала Меркачева, делегация из России оказалась самой многочисленной.