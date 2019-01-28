Подозреваемый в краже картины Куинджи отрицает вину

28.01.2019 14:04



Мужчина, которого подозревают в воровстве картины Архипа Куинджи из Третьяковки, отрицает свою вину. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствует видеозапись, обнародованная на сайте МВД. Отвечая на соответствующий вопрос, мужчина говорит: «Без понятия». После чего он заявляет, что является законопослушным гражданином. Говоря о том, где он находился в момент ограбления, подозреваемый заявил, что «плохо помнит».