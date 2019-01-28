В Кремле прокомментировали кражу картины Куинджи из Третьяковки

28.01.2019 13:35



В Кремле прокомментировали инцидент с дерзким ограблением картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Говоря о недостатках в системе охраны, из-за которых произошел инцидент, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что делать каике-либо утверждения по этому поводу «преждевременно», поскольку заведения такого уровня охраняются надежным способом. При этом, как подчеркнул официальный представитель Кремля, необходимо сделать «технологические выводы».