Украинский депутат рассказал о «захвате» Украины

28.01.2019 12:12



Украинский депутат Вадим Рабинович, представляющий партию «За жизнь», во время эфира на ТК «112 Украина» выступил с заявлением о том, что сегодняшние власти и «наглые рожи», которые называют себя патриотами, захватили страну.

Рабинович привел пример Ульяна Супрун, которая является и. о. министра здравоохранения страны. Согласно закону, она может находиться в этой должности не больше трех месяцев. Однако на посту она «засиделась» уже целых три года. И этот факт возмутил украинского парламентария.

«Мы захвачены. Я вижу причины и следствия, что страна захвачена. Может, это инопланетяне какие-нибудь в виде людей, я не знаю, но она захвачена», - заявил Рабинович. Добавив, что нынешние власти издеваются над Украиной, убивают ее экономику и ссорятся со всеми странами.