Опубликовано видео, запечатлевшее кражу картины Куинджи

28.01.2019 11:38



Обнародовано видео, запечатлевшее дерзкое ограбление Третьяковской галереи. На кадрах видно, как неизвестны просто подходит к стене, снимает с нее полотно Куинджи «Ай-Петри. Крым» и спокойно выходит из музейного зала. При этом видно, что вокруг находятся посетители, которые и вовсе не обратили внимания на мужчину.

Напомним, что позднее преступник был пойман в Подмосковье. Сама картина, как заверили эксперты, оказалась неповрежденной.