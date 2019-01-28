Францию на «Евровидении» будет представлять блогер-андрогин

28.01.2019 10:52



Стали известные некоторые подробности об участниках международного музыкального конкурса «Евровидение». Если Россию по слухам будет представлять Сергей Лазарев, то во Франции уже точно определился участник. Речь идет об эпатажном 19-летнем блогере-андрогине Билале Хассани, который выступит с песней Roi («Король»). Внешность и судьбу этого исполнителя массово обсуждается пользователями социальных сетей.