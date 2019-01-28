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Вашингтон снял санкции с компаний Дерипаски

28.01.2019 09:24
Вашингтон снял санкции с компаний Дерипаски

США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски UC Rusal, EN+ и «Евросибэнерго», передает Reuters, ссылаясь на сообщение американского Минфина. Вместе с этим, как отмечается, против самого бизнесмена санкции остались действующими.

Как сообщалось ранее, санкции обещали снять в случае, если Дерипаска сократит свою долю в En+ (через которую владеет UC Rusal и «Евросибэнерго») до уровня с примерно 70 до 44,95%. Однако решение Минфина не поддержали демократы, причем, как в сенате, так и в палате представителей. В итоге, в сенате не хватило голосов для того, чтобы довести санкционный документ до голосования.

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