77% россиян против передачи Японии Южных Курил

28.01.2019 07:22



Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан России и выяснил мнение россиян по вопросу передачи Курильских островов японской стороне. Так, согласно данным, которые получили специалисты, около 77% наших соотечественников выступают против передачи Японии каких-либо островов. Вместе с тем, 14% опрошенных считают, что нужно передать Курилы Японии для подписания мирного договора и улучшения двусторонних отношений, пишет РИА Новости.