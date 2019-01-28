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77% россиян против передачи Японии Южных Курил

28.01.2019 07:22
77% россиян против передачи Японии Южных Курил

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан России и выяснил мнение россиян по вопросу передачи Курильских островов японской стороне. Так, согласно данным, которые получили специалисты, около 77% наших соотечественников выступают против передачи Японии каких-либо островов. Вместе с тем, 14% опрошенных считают, что нужно передать Курилы Японии для подписания мирного договора и улучшения двусторонних отношений, пишет РИА Новости.

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