Гуаидо рассказал о своих переговорах с военными Венесуэлы

28.01.2019 06:23



Как передает информационное издание The Washington Post, корреспондентам газеты удалось взять интервью у главы оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, которые объявил себя временным президентом страны. В беседе с корреспондентом он рассказал о своих переговорах с венесуэльскими военными о присоединении к оппозиции. Вместе с тем, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес поддержал президента Николаса Мадуро. Лопес назвал происходящую в стране ситуацию государственным переворотом, пишет RT.