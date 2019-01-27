На Украине рассказали о газовом обмане ЕС

27.01.2019 10:10



Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Европа обманывает Украину, заявляя о своей озабоченности прекращением транзита российского газа через территорию Украины. По его словам, со стороны европейских политиков такие заявления не подкреплены конкретными действиями. На деле же, Европа заботится о своей газовой безопасности. Мураев напомнил, что со времен Тимошенко, на Украине произошло две газовые войны, во время которых Европа стояла на пороге неполучения транзитного газа из Украины. И в Европе этого не забыли. Для европейцев "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" являются 100% гарантией того, что Россия поставит газ в страны ЕС, независимо от того, какая политическая и экономическая ситуация будет складываться на Украине, пишет РИА Новости.