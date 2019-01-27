Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру

27.01.2019 09:33



Российский боец Федор Емельяненко проиграл поединок с американским спортсменом Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator. Бой за чемпионский титул в тяжелом весе проходил в Лос-Анджелесе. Поединок длился менее минуты, так как уже на 35 секунде Бейдер смог нокаутировать Емельяненко, после чего судья дал остановку боя. Райан Бейдер одержал досрочную победу в Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе, пишет Вести.