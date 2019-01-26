Украина считает "Турецкий поток" самым опасным проектом

26.01.2019 10:52



Украинский эксперт по энергетике Карел Гирман заявил, что "Турецкий поток" более опасен для Украины, чем российский газопровод "Северный поток - 2". По его мнению, именно после того, как будет введен в эксплуатацию и начнет задействовать свою полную проектную мощность именно "Турецкий поток" страна полностью лишится транзита российского газа через свою территорию. Он подчеркнул, что Россия не сможет поставлять газ по "Северному потоку - 2" в южные части Европы, поэтому, эта задача будет решаться с помощью Украины. А если начнет действовать "Турецкий поток", то необходимость в украинском транзите полностью отпадет, пишет РИА Новости.