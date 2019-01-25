Реальные доходы россиян снизились пятый год подряд

25.01.2019 18:45



Росстат представил данные о состоянии реальных доходов граждан России. Так, по информации ведомства, уже пятый год подряд реальные располагаемые доходы россиян снижаются. Согласно отчету Росстата, по итогам 2018 года реальные доходы населения нашей страны снизились на 0,2%.

Тем не менее, во время большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы населения России показывают положительную динамику, и к концу года ожидается хоть и небольшой, но рост. По прогнозу главы государства, этот рост должен был составить порядка 0,5%, пишет газета Ведомости.