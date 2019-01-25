Россия может стать посредником между оппозицией и властями Венесуэлы

25.01.2019 17:14



Россия выступила с предложением стать посредником между оппозиционными силами и властями Венесуэлы. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Он подчеркнул, что это произойдет только в том случае, если помощь российской стороны будет востребована. Таким образом, он подтвердил заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия готова вести переговоры и работать со всеми политическими силами в стране, которые будут настроены на конструктивный диалог, пишет РИА Новости.