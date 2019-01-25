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Мадуро не просил Путина о помощи

25.01.2019 13:47
Мадуро не просил Путина о помощи

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным от главы Венесуэлы не прозвучало никаких просьб о помощи. Об этом представителям СМИ сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос соответствующего содержания, он сказал: «Нет».

Напомним, что ранее по инициативе российской стороны состоялись телефонные переговоры, в ходе которой Путин обозначил Мадуро отношение России к ситуации в Венесуэле. По словам российского лидера, Москва поддерживает действующую законную власть, а сама ситуация в Венесуэле «была спровоцирована извне».

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