Мадуро не просил Путина о помощи

25.01.2019 13:47



Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным от главы Венесуэлы не прозвучало никаких просьб о помощи. Об этом представителям СМИ сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос соответствующего содержания, он сказал: «Нет».



Напомним, что ранее по инициативе российской стороны состоялись телефонные переговоры, в ходе которой Путин обозначил Мадуро отношение России к ситуации в Венесуэле. По словам российского лидера, Москва поддерживает действующую законную власть, а сама ситуация в Венесуэле «была спровоцирована извне».