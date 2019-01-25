На Украине заявили, что Россия «неизбежно» заключит договор по транзиту газа с Россией

25.01.2019 10:52



Украинские власти продолжают высказываться по теме транзитного газа и сопутствующих проектов. В частности, замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко выступила с заявлением о том, что Москве неизбежно придется заключить с Киевом договор о транзите газа, поскольку «Северный поток — 2» не будет построен в ближайшее время.

Бойко сделала акцент на том, что этот факт понимают все стороны, однако, по ее словам, чем больше Россия «тянет» с решением, тем «сложнее» будут проходить «финальные переговоры».