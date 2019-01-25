Замглавы МИД РФ передали письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД
США направили России послание, где Вашингтон описывает свои требования по соблюдению Москвой ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), передает ТАСС со ссылкой на замгоссекретаря США Андреу Томпсон.
По ее словам, соответствующий документ передала она лично замглавы МИД РФ Сергею Рябкову 15 января во время переговоров в Женеве, которые были посвящены теме ДРСМД.
«Мы оставили им письмо, излагающее, что им необходимо предпринять, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД», - заявила Томпсон, говоря о России.
Напомним также, что со своей стороны Россия настаивает на соблюдении Договора.
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