США отозвали часть дипломатов из Венесуэлы

25.01.2019 07:33



Госдепартамент США принял решение отозвать часть своих дипломатов из Венесуэлы. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press. Речь идет о тех представителях дипломатической миссии США, которые не занимаются особенно важными участками работы дипмиссии. Тем не менее, работа дипломатов США в Венесуэле прекращена не будет.

Ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, на что Соединенные штаты объявили, что не признают Мадуро легитимным президентом и выразили свою поддержку лидеру оппозиции и спикеру парламента Хуану Гуайдо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы, пишет газета Известия.