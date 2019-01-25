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Microsoft заблокировал свой поисковик Bing в Китае

25.01.2019 00:54
Microsoft заблокировал свой поисковик Bing в Китае

Согласно заявлению официального представителя компании «Microsoft», правительство Китая заблокировало их поисковую систему «Bing», сообщает «inforeactor.ru». Вышеназванный поисковик оставался единственной зарубежной поисковой системой в интернет-пространстве Китая. Началось всё с того, что пользователи из Китая, зайдя на страницу поискового агрегатора, видели системную ошибку. Как выяснилось позднее, правительство Китая подписало государственный указ о блокировке поисковой системы.

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