Путин выразил поддержку законным властям в Венесуэле

24.01.2019 20:51



Сегодня состоялся телефонный разговор между государственными лидерами России и Венесуэлы, в ходе которого Владимир Путин выразил свою поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщает «RT». Кроме того, российский лидер выразил поддержку всем законным представителям власти страны, заявив, что деструктивные политические волнения, по большей части, вызваны внешним политическим воздействием, что является прямым и грубейшим нарушением норм международного права.