В Сети высмеяли Порошенко, заправившего пиджак в штаны

24.01.2019 16:55



В Сети появилась фотография президента Украины Петра Порошенко, на которой видно, что украинский лидер заправил пиджак в штаны. Речь идет о совместном фото со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, во время поездки Порошенко в Израиль. Фотографию опубликовала на своей странице в Facebook блогер Татьяна Монтян. Пользователи Сети высмеяли Порошенко за беспорядок в его одежде отметив, что это не первый случай, когда глава Украины появляется на публике в неопрятном виде, пишет РИА Новости.