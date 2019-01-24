Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

24.01.2019 16:42



Марию Захарову нужно отправить вести телепроект "Дом 2". Об этом заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. По его словам, это будет для Захаровой новым вызовом. А телеведущая и певица Ольга Бузова могла бы, по мнению Чубайса, работать в МИДе на месте Захаровой и проводить брифинги, на которые народ стал бы "ломиться".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данное утверждение. На своей странице в Facebook она написала, что не подозревала о том, что Чубайс смотрит телешоу "Дом 2", пишет РБК.