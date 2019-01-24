В Кремле назвали ситуацию в Венесуэле попыткой узурпации власти

24.01.2019 14:51



Москва продолжает считать Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. Также, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пристально следят за ситуацией в Венесуэле. По его словам, попытка сместить выбранного народом страны президента, является узурпацией власти. Песков подчеркнул, что данная ситуация противоречит нормам международного права, передает РБК.