Названа возможная причина обысков у мэра Нефтеюганска

24.01.2019 13:01



Названа возможная причина обысков, которые проходят по месту проживания градоначальника Нефтеюганска Сергея Дегтярева и в местной мэрии. Как передает ТАСС со ссылкой на своего собеседника из администрации, причиной следственных действий мог стать прошлогодний конфликт мэра с правоохранителями. Источник назвал имя вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды, инициатором отставки которого стал Дегтярев. Лагойда, как уточняется, имел прямое отношение к органам госбезопасности и ранее проходил службу в УФСБ по Курганской области.