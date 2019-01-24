Суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене

24.01.2019 12:03



Решением Оболонского районного киевского суда бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным по делу о госизмене, информирует РИА Новости. В заключительной речи судья заявил, что вина Януковича была доказана, в том числе с помощью свидетельских показаний, экспертных доказательств и документов. Даже несмотря на то, что свою вину он сам отрицает.

Стоит отметить, что зачитываемый приговор является заочным, поскольку бывший глава государства находится за пределами Украины.