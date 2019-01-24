Рамзан Кадыров прокомментировал списание долгов за газ в Чечне

24.01.2019 11:29



Ситуацию со списанием газового долга жителям Чечни прокомментировал глава республики Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале он написал, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не останавливалась.

«Суд не списал ни одного рубля», — сообщил он.

Кадыров также заявил, что разговоры о так называемых «прощенных» девяти миллиардах рублей являются беспочвенными. Итоговая сумма, по его словам, будет установлена после того, как пройдет полная инвентаризация дебиторской задолженности «Газпром межрегионгаз Грозный».