Украина нарастила импорт товаров из России

24.01.2019 09:09



Украинская сторона существенно увеличила импорт российских товаров. Вместе с этим отрицательное сальдо торговли с Россией составило порядка четырех миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.

Так, данные свидетельствуют о том, что в период с января по ноябрь 2018 года Киев импортировал из России объем товаров, сумма которых составила 7,4 миллиарда долларов – этот показатель 17,1% больше (если сравнивать с 2017 годом).

Что касается экспорта товаров из Украины в Россию, то этот показатель сократился на 7%.