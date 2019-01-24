В Хабаровске эвакуировано порядка сорока школ, больниц и ТЦ

24.01.2019 08:27



В Хабаровске проходит массовая эвакуация, в ходе которой от людей уже освобождено порядка сорока зданий, в том числе школ, больниц, торговых центров и даже мэрии. Причиной этого, как передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из городской администрации, стали сообщения о заложенной бомбе. Согласно последней информации, людей эвакуировали уже из 46 зданий.

Как сообщалось ранее, сообщения о минировании поступили сегодня утром. Послания пришли на электронную почту некоторых медицинских учреждений.