Врачи рассказали, сколько мороженого можно съесть не причиняя вреда здоровью

24.01.2019 07:54



Сегодня, в международный день эскимо, эксперты поделились информацией о том, сколько мороженого можно съесть без вреда для здоровья, и какие виды сладкого лакомства являются самыми полезными. Так, по словам врача диетолога Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, без вреда для здоровья можно съесть около 100 гр мороженого за один раз. Лучше отдавать предпочтение молочным сортам, так как они наименее калорийные и содержат меньшее количество жира. Употреблять такой десерт можно не больше 2-3 раз в неделю, пишет РИА Новости.