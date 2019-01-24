Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов

24.01.2019 00:49



Результатом обновления протокола доменных имен интернет-сайтов, чья реализация будет произведена 1 февраля текущего года, станут перебои в работе сайтов государственных органов, сообщает «Bfm.ru». Об этом сообщили специалисты Института развития интернета. Предположительно, сбои в работе будут наблюдаться у тех порталов, которые самостоятельно поддерживают свои DNS-сервера, к коим и относятся порталы госорганов.