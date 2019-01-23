Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября

23.01.2019 20:58



Житель Сибири, недавно попытавшийся угнать пассажирский авиалайнер, будучи на борту самолета заявил, что причастен к терактам в США 11 сентября, после чего потребовал взять курс на Афганистан, сообщает «РБК». Об этом заявила одна из стюардесс, которая была на борту вместе с неудачливым угонщиком. Суд Ханты-Мансийска арестовал 41-летнего Шаповалова Павла на 2 месяца. На текущий момент идет судебное разбирательство, в ходе которого сибиряку, без сомнения, вынесут строгий приговор, поскольку данное дело получило широкую огласку.