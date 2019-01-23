Путин призвал использовать потенциал МГУ для технологического прорыва

23.01.2019 20:51



В ходе проведения заседания попечительского совета МГУ, президент России Владимир Путин призвал использовать потенциал университета для осуществления прорыва по тем научным направлениям, которые смогут дать стране наибольшую пользу, сообщают «РИА новости». С его слов, если вложить в нынешних студентов необходимый объем знаний и прикладных навыков, то именно такие студенты в дальнейшем смогут эффективно развивать отечественную науку. Президент подчеркнул, что ожидает от столичного вуза значительного вклада в подготовку ведущих кадровых специалистов, которые смогут эффективно заниматься всем спектром государственных задач: от госуправления до новых фундаментальных исследований.