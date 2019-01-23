СК проверит данные об уроке "авторитетов" в школе Приморья

23.01.2019 18:13



Следственный комитет по Приморскому краю проведет доследственную проверку по факту проведения "урока в грубой форме" среди учеников 5-7 классов в одной из школ Михайловского района в Приморье. О проведении подобного урока сообщил один из родителей мальчиков. По его словам, урок проводили местные "авторитеты", которых нанял бывший директор школы, в настоящее время занимающий пост главы местной администрации.

Вместе с тем, и.о.главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что никакого урока не проводилось. По его версии, произошел конфликт между двумя учениками школы, в ходе которого ученики оскорбляли друг друга используя нецензурную лексику. В конфликт вмешались родители мальчиков, после чего было проведено родительское собрание. А уже СМИ раздули из этого факта "неизвестно что", пишет РИА Новости.