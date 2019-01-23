Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу о катастрофе MH17

23.01.2019 17:48



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Нидерланды могут скрывать важные данные по делу о катастрофе малайзийского Boeing МН17, которая произошла в июле 2014 года на Украине, и, в которой обвиняют Россию. Так Захарова прокомментировала решение, вынесенное голландским Государственным советом по делу между правительством и изданиями, в соответствии с которым власти страны могут не разглашать подробности по делу о крушении МН17, пишет ТАСС. Также, Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона предоставила всю возможную информацию по этому делу, даже рассекретила данные по некоторым видам российского вооружения.