В сети появилось видео драки Виторгана и Богомолова

23.01.2019 16:56



Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео драки актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова, которая произошла 21 января возле одного из московских кафе. Тем не менее драки, как таковой, не было. На кадрах видно, как Виторган нанес несколько ударов Богомолову, который не оказал никакого сопротивления и постарался уйти с места происшествия. Как сообщают некоторые СМИ, драка могла произошла из-за жены Максима Виторгана журналиста и телеведущей Ксении Собчак.