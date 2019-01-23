В Японии оценили переговоры Путина и Абэ

23.01.2019 15:49



Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал конструктивными состоявшиеся в Москве переговоры между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых обсудили заключение мирного соглашения между странами. Тем не менее, по его словам, мирный договор между Россией и Японией это очень не простой вопрос, который невозможно решить за пару встреч. Суга подчеркнул, что для поиска решения устраивающего обе стороны потребуется какое-то время, пишет ТАСС.