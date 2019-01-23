Медведев призвал руководство "Роскосмоса" меньше болтать

23.01.2019 15:34



Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания, на котором рассматривался вопрос дальнейшего развития государственной корпорации Роскосмос, призвал руководство компании меньше говорить и больше делать. По его словам, необходимо уделить особое внимание тому, чтобы увеличить долю российской космической отрасли на мировом рынке, а также ее коммерциализацию. Медведев призвал стремиться к тому, чтобы данная отрасль стала экономически успешной, пишет РИА Новости.