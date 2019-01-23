У школьников Кузбасса происходят голодные обмороки

23.01.2019 15:05



Детский омбудсмен Кузбасса Дмитрий Кислицын рассказал о том, что в школах региона участились случаи падения детей в голодные обмороки. По его словам, такая ситуация возникает с детьми, которых привозят в школы из окрестных сел. По его информации у родителей не хватает денежных средств, поэтому дети не могут пойти на школьные обеды, за которые родители должны заплатить по 50 рублей. Также, Кислицин рассказал, что обратился к коммерческим предприятиям отрасли с просьбой взять на себя шефство над такими детьми, но пока, удалось договориться с одной компанией, которая оплачивает расходы 11 ребят из одной из школ Кемеровского района, пишет Интерфакс.