Иностранным военным атташе показали ракету 9М729
Во время специального брифинга, который Министерство обороны РФ и Министерство иностранных дел РФ провели для иностранных журналистов и военных атташе, была продемонстрирована российская крылатая ракета 9М729. Именно из-за наличия у России этой ракеты Соединенные штаты обвинили российскую сторону в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тем не менее, как сообщил официальный представитель Минобороны, дальность полета ракеты 9М729 составляет 480 км, что соответствует условиям ДРСМД. Американские представители отказались присутствовать на брифинге, пишет РИА Новости.
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Давно пора объявить НА ВЕСЬ МИР, что ракетные базы НАТО, размещенные у наших границ, будут уничтожены точечными ударами, если не будут отведены за пределы их максимальной дальности стрельбы от границ РФ. Срок вывода – В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА. Через месяц НАНЕСТИ ТАКОЙ УДАР и быть готовыми ударить ракетно-ядерными средствами по ВСЕМ странам НАТО. Если мы будем, как сейчас, сидеть сложа руки и ждать, когда натовцы обнесут нас своими ракетными установками по всей нашей границе, то можно будет заранее заказывать рытьё траншей по всей стране под массовое захоронение всего нашего населения. Пора бы проснуться.