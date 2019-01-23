Иностранным военным атташе показали ракету 9М729

23.01.2019 14:46



Во время специального брифинга, который Министерство обороны РФ и Министерство иностранных дел РФ провели для иностранных журналистов и военных атташе, была продемонстрирована российская крылатая ракета 9М729. Именно из-за наличия у России этой ракеты Соединенные штаты обвинили российскую сторону в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тем не менее, как сообщил официальный представитель Минобороны, дальность полета ракеты 9М729 составляет 480 км, что соответствует условиям ДРСМД. Американские представители отказались присутствовать на брифинге, пишет РИА Новости.