В Житомирской области неизвестные разгромили часовню УПЦ

23.01.2019 13:38



В Житомирской области неизвестные вандалы совершили нападение на часовню канонической Украинской православной церкви, которая находится неподалеку от поселка Дубровка, передает РИА Новости. Как информирует сайт церкви, нападавшие разбили окна. Также сообщается о пострадавших иконах и источнике епархии, которые закиданы мусором и досками.

Инцидент произошел в ночь на вторник. По факту возбуждено уголовное дело.