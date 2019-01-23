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В Крыму у участников незаконного батальона Украины проходят обыски

23.01.2019 13:18
В Крыму у участников незаконного батальона Украины проходят обыски

Сотрудники ФСБ проводят следственные действия у двух участников незаконного украинского вооруженного батальона на Крымском полуострове, передает ТАСС со ссылкой на сообщение управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Уточняется, что обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса об организации незаконного вооруженного формирования. В этом случае, как сообщается, обыскивают членов «батальона имени Н. Челебиджихана». Конкретных имен преступников пока не называют.

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