В Крыму у участников незаконного батальона Украины проходят обыски

23.01.2019 13:18



Сотрудники ФСБ проводят следственные действия у двух участников незаконного украинского вооруженного батальона на Крымском полуострове, передает ТАСС со ссылкой на сообщение управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Уточняется, что обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса об организации незаконного вооруженного формирования. В этом случае, как сообщается, обыскивают членов «батальона имени Н. Челебиджихана». Конкретных имен преступников пока не называют.